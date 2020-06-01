Песков оценил вероятность присутствия лидеров Украины и Грузии на параде в Москве

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о приглашении на парад Победы в Москву президентов Украины и Грузии, сказал, что пока о позитивной динамике развития диалога между лидерами стран говорить не приходится. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, ... мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне», — заявил Песков, отметив, что динамика зависит от того, насколько главы государств выполняют свои обещания и взятые обязательства.

Представитель Кремля также добавил, что Путин каждый год поздравляет с Победой народы Украины и Грузии.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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