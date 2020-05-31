США направили Бразилии 2 млн доз гидроксихлорина

США направили в Бразилию 2 млн доз гидроксихлорина в качестве помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, указано в совестном заявлении двух стран.

Кроме того, Соединенные Штаты намерены передать Бразилии тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких, отмечается в заявлении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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