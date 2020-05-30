Путин заявил, что при открытии границ РФ в первую очередь будут учитываться мнения медиков

При принятии решения об открытии границ России в период пандемии будут учитываться мнения медиков и санитарных врачей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совбеза, передает РИА «Новости».

Глава государства напомнил, что ряд стран уже начали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, однако это касается тех из них, чья экономика сильно зависит от туристической отрасли.

По словам президента, те государства, которые сняли ограничения из-за улучшения ситуации с распространением COVID-19, вновь вынужденно возвращаются к ограничениям.

«Поэтому нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, с санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению», — подчеркнул Путин.

По состоянию на 30 мая в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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