В ФРГ сообщили о намерении Меркель стремиться к диалогу с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена достичь честного диалога с Россией. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

По его словам, Меркель всегда была и остается человеком, который стремится к конструктивным отношениям, диалогу с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным лично.

При этом политик подчеркнул, что диалог «должен быть честным».

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