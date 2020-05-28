Путин поздравил пограничников с их профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником российских пограничников и напомнил о важности их работы. Поздравления и пожелания он озвучил в эфире «России 24».
Глава государства назвал пограничников «защитниками российских рубежей», отметил их мужественность и смелость. «Сегодня мы чествуем защитников <...>, которые оберегают безопасность родины и наших граждан», — добавил президент.
Путин подчеркнул, что в России богатая и многовековая история пограничной службы. «На протяжении веков стражи рубежей Отечества всегда первыми давали отпор врагу, сражались до конца», — продолжил он.
Заключая, политик указал на то, что в работе пограничной службы в современном мире остается немало угроз и рисков, а перед сотрудниками стоят серьезные и ответственные задачи.
28 мая в РФ отмечается День пограничника.
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