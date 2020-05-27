Грузия оставила в силе запрет на российские наблюдательные полеты

Грузия не будет пересматривать решение 2012 года о приостановке сотрудничества с Москвой по Договору об открытом небе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление грузинского МИДа.

Накануне в Министерстве иностранных дел России заявили о готовности допустить миссии наблюдения по Договору в десятикилометровые зоны вдоль границ на Кавказе. Однако это возможно лишь при одобрении Грузией российских полетов над своей территорией.

На соответствующую просьбу со стороны России Грузия отреагировала отрицательно, заключив, что решение 2012 года остается в силе.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия готова приступить к миссии наблюдения по Договору об открытом небе в 10-километровых зонах вдоль границ на Кавказе, если Грузия позволит полеты над своей территорией.