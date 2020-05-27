Экс-глава Чувашии решил оспорить указ Путина об отставке в Верховном суде

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев решил оспорить указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий, передает ТАСС со ссылкой на Верховный суд России.

Освобожденный от должности губернатор подал иск в Верховный суд об оспаривании указа президента. Материал приняли к производству, первое заседание по нему пройдет уже 30 июня.

В суде добавили, что это первый в России иск от бывших глав субъектов, оспаривающий отставку.

Ранее стало известно, что Путин подписал указ об отставке Игнатьева в связи с утратой доверия.

Это произошло после того, как в сети появилось видео, на котором Игнатьев в ходе вручения ключей сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. В аппарате главы Чувашии назвали инцидент с ключами шуткой.

На пост главы Чувашии российский лидер временно назначил Олега Николаева, который будет исполнять обязанности до вступления в должность лица, избранного главой Чувашской Республики.