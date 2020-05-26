МИД: Россия готова обсуждать претензии по Договору по открытому небу

Россия готова на равноправной основе обсуждать взаимные претензии по Договору по открытому небу, сообщается на сайте ведомства.

«Готовы обсуждать взаимные претензии, разумеется, при том понимании, что такое обсуждение будет вестись на равноправной взаимоуважительной основе и не сведется к ультимативным требованиям уступок от России», — говорится в комментарии.

Отмечается, что взаимные вопросы не являются «достаточным основанием для того, чтобы выходить из Договора, громко хлопнув дверью».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Договора, пока Россия «не выполнит свои обязательства». Россия ответила, что не нарушала договор.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он является одним из шагов по укреплению доверия между странами после Холодной войны. Соглашение позволяет 34 участникам открыто собирать данные о вооруженных силах друг друга.

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