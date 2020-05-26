Песков признался, что не устанавливал приложение для контроля соблюдения самоизоляции
Переболевший коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не устанавливал приложение «Социальный мониторинг» для контроля соблюдения самоизоляции, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Я, честно говоря, нет, я не устанавливал», — сказал он.
В настоящее время пресс-секретарь главы государства работает из дома.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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