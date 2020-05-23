Украинская полиция возбудила дело в связи с гибелью депутата Рады Давиденко

Полиция возбудила уголовное дело в связи с гибелью депутата Рады Валерия Давиденко, входившего в группу парламентариев «Доверие». Об этом сообщает пресс-служба киевского управления полиции.

В правоохранительных органах подтвердили, что тело 47-летнего депутата с огнестрельным ранением головы заметила уборщица в его офисе, расположенном на улице Большая Васильковская. После этого женщина позвонила в полицию.

Как сообщается, следователи киевской полиции уже открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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