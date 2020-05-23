В МВД Украины подтвердили гибель депутата Верховной рады Давиденко

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Валерий Давиденко Валерий Давиденко
Валерий Давиденко
antikor.com.ua

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что депутат Верховной рады Валерий Давиденко был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением в своем офисе в Киеве. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, парламентарий была найден в туалете собственного офиса с огнестрельным ранением головы. Он также подтвердил, что рядом с телом парламентария находился пистолет.

«Будут проверяться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства», — добавил Геращенко.

Ранее депутат Рады Илья Кива сообщил, что труп Давиденко с огнестрельным ранением в его офисе обнаружила уборщица.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Депутата Рады обнаружили мертвым в своем офисе