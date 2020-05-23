Трамп и Эрдоган договорились о продолжении сотрудничества между США и Турцией
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Между президентами Турции и США Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом состоялись телефонные переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
«В ходе переговоров затрагивались двусторонние вопросы, а также региональные события, в частности Сирия и Ливия», — уведомили в администрации Эрдогана.
Отмечается, что главы двух стран договорились продолжить политическое и военное сотрудничества «для установления мира и стабильности в нашем регионе».
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