В Таиланде клиентка фитнес-тренера из РФ не смогла похудеть и засадила его в тюрьму

Mash: тренер из России попал в тюрьму в Таиланде после жалобы клиентки
mickeykwang/Shutterstock/FOTODOM

Фитнес-тренера из России арестовали и посадили в тюрьму в Таиланде. Telegram-канал пишет Mash, что на мужчину пожаловалась одна из клиенток, недовольная отсутствием результата — она не смогла похудеть за полторы недели по его методике.

По информации канала, москвича Михаила Б. задержали на Пангане, где он тренировал людей без разрешения властей. Суд оштрафовал его на 2,3 тыс. бат (около 5,7 тыс. рублей).

Мужчина выплатил эти деньги и хотел вернуться в Россию, но его не пустили.

«По одной из версий, причиной ареста могла стать жалоба его ученицы — после занятия она накричала на него и сказала, что тот еще пожалеет», — пишет Mash.

В данный момент гражданин РФ находится в тюрьме на Самуи. Канал отмечает, что оттуда заключенных часто переводят в иммиграционный центр в Бангкоке.

В январе в Таиланде туристка заявила о краже AirPods и вывела полицию на наркоторговцев.

Ранее в Таиланде волонтеры несколько дней искали экс-участницу Дома-2.
 
