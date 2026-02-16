В Харьковской области российские войска поразили скопление личного состава Сил специальных операций (ССО) Украины. Об этом сообщил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это силы, которые курирует экстремист и террорист [Кирилл] Буданов, так называемый ГУР. Это спецназ, который выполняет специальные поручения, проводит диверсионно-разведывательные операции», — отметил он.

Дандыкин уточнил, что военные прошли подготовку в Европе и США. При этом всего за четыре года партнеры Киева обучили 200 тысяч человек.

По словам эксперта, в последнее время из-за нехватки ресурсов подразделения Буданова тоже начали бросать на передовую, использовать в качестве штурмовиков.

Уничтоженную группу целенаправленно выслеживали. Как сообщил Дандыкин, работа по ликвидации подобных подразделений продолжится, перед военными РФ стоит задача выбивать самое профессиональное звено украинских сил.

До этого военный эксперт рассказал, что заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что с начала спецоперации на Украине ВСУ понесли 55 тысяч безвозвратных потерь, не отражают действительности.

По словам Дандыкина, безвозвратных потерь на самом деле намного больше даже по подсчетам партнеров Киева. Речь идет о числе в 40 тысяч в среднем ежемесячно.

Ранее ВСУ потеряли элитный взвод после отключения Starlink.