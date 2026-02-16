В Госдуме предложили решать квартирный вопрос как в Белоруссии

Решение демографической проблемы в России напрямую связано с жилищным вопросом, можно обратиться к опыту СССР и «бесплатно раздавать» квартиры гражданам. Кроме того, России стоит обратиться к опыту Белоруссии, где покрытие ипотеки государством зависит от количества детей в семье. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексей Корниенко.

«Бесплатно раздавать людям. Вот тогда и будет решена демографическая проблема в стране, как это было в советское время, а не как сейчас. Даже двухпроцентная ипотека на Дальнем Востоке не решает многих проблем. В том числе достаточно серьезная сейчас стрессовая ситуация сложилась на строительной отрасли. Люди не берут [ипотеку], понимаете? <...> У людей просто нет денег», — подчеркнул он.

Кроме того, Корниенко предложил обратить внимание на опыт Белоруссии, где с каждым родившимся ребенком «все больше и больше государство за счет своих средств покрывает ипотеку».

«Тоже хороший принцип работы. Почему бы этот принцип не взять за основу?» — отметил парламентарий.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил создать альтернативу ипотеке для многодетных семей. Он напомнил об опыте Российской империи и отметил, что можно возродить систему доходных домов.

По его словам, многодетные семьи могли бы арендовать жилье по льготной ставке на неограниченный срок с правом наследования и регистрации, при этом плата должна быть ниже рыночной, а разница субсидирована государством.

