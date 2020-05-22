В Крыму просят ООН отреагировать на «водную блокаду» полуострова

Организации Объединенных Наций (ООН) следует отреагировать на «водную блокаду» Крыма со стороны Украины, заявил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев в ходе заседания Совета безопасности ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение Украины отключить воду и электроэнергию на полуострове противоречит основам международного права, подчеркнул Мусаев. Он призвал ООН найти ресурсы для решения данной проблемы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Через месяц после этого Украина прекратила поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эта вода обеспечивала до 85% потребностей полуострова.

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