Трамп не намерен «закрывать» США при второй волне коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен «закрывать» страны при второй волне распространения коронавируса нового типа, сообщает CNBC.
При этом глава государства отметил, что ему поступают отчеты о вполне высокой вероятности второй волны заболевания.
«Мы потушим огонь, но не станем закрывать страну», – подчеркнул Трамп.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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