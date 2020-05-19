Партия Порошенко назвала «российской провокацией» запись его разговора с Байденом
В партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко назвали «российской провокацией» опубликованную ранее аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает украинский «5 канал».
Опубликованные фрагменты записи сфабрикованы, чтобы дискредитировать Украину, считают в партии. Там отметили, что эта «российская провокация» направлена на то, чтобы подорвать «двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов» и искусственно вовлечь украинскую сторону в американскую избирательную кампанию.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден предлагает занимавшему на то время пост президента Украины Петру Порошенко $1 млрд за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.
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