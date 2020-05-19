Оксана Пушкина рассказала об отрицательном тесте на коронавирус
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Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что ее первый тест на коронавирус после лечения показал отрицательный результат. Об этом она написала в Instagram.
Пушкина добавила, что через два дня будет сдавать анализ повторно, а также пройдет компьютерную томографию.
13 мая стало известно, что депутат заболела коронавирусом. Она находится в больнице больше недели.
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