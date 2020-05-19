Трамп перечислил вызвавшие приостановку финансирования ошибки ВОЗ

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал письмо, в котором говорится, что проведенное американской администрацией разбирательство относительно деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердило ряд опасений Вашингтона.

В документе говорится, что особенно сильно США насторожило возможное отсутствие независимости от Китайской Народной Республики.

Уточняется, что данное письмо он направил генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу.

Также в бумаге перечислены ошибки, о которых идет речь. В частности, США обвиняет ВОЗ в неточных заявлениях относительно СOVID-19 и в отсутствии поддержки со стороны организации запрета на въезд в США лиц из Китая. Кроме того, Трамп раскритиковал самого главу ВОЗ.

Именно в связи с этим американский лидер принял решение приостановить финансирование организации до завершения расследования.