Путин и Алиев обсудили ситуацию с азербайджанцами в Дагестане
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Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество граждан Азербайджана, которые хотят вернуться на родину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
По данным пресс-службы, главы государств условились дать поручения профильным министерствам и ведомствам обеих стран в оперативном порядке отработать во взаимодействии с властями регионов все связанные с этим вопросы.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
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