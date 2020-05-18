Путин и Алиев обсудили ситуацию с азербайджанцами в Дагестане

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество граждан Азербайджана, которые хотят вернуться на родину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По данным пресс-службы, главы государств условились дать поручения профильным министерствам и ведомствам обеих стран в оперативном порядке отработать во взаимодействии с властями регионов все связанные с этим вопросы.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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