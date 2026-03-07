Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Появились подробности об обрушении крыши катка ЦСКА

РИА Новости: крыша катка ЦСКА упала на заливочную машину, где не было водителя
РИА Новости

Крыша московского катка ЦСКА обвалилась на ледозаливочную машину, в которой не было водителя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Крыша обвалилась на заливочную машину, водитель которой оставил ее за несколько минут до обрушения», — указал собеседник.

6 марта РИА Новости сообщило, что на катке ЦСКА обвалилась крыша. Согласно опубликованной информации, инцидент произошел 20 февраля, никто не пострадал.

Общая площадь катка составляет 3700 кв.м. Как указано на сайте ЦСКА, в настоящее время ледовый каток полностью отдан под тренировки СДЮШОР ЦСКА имени Станислава Жука по фигурному катанию, знаменитую своими богатыми традициями, воспитанниками школы являются олимпийские чемпионы Ирина Роднина, Александр Зайцев, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков. В свое время там тренировались олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, чемпион Европы Марк Кондратюк, который позднее вместе со своим тренером Светланой Соколовской ушел в школу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что обвалившаяся крыша катка ЦСКА в Москве трещала несколько недель.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!