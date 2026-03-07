Появились подробности об обрушении крыши катка ЦСКА

РИА Новости: крыша катка ЦСКА упала на заливочную машину, где не было водителя

Крыша московского катка ЦСКА обвалилась на ледозаливочную машину, в которой не было водителя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Крыша обвалилась на заливочную машину, водитель которой оставил ее за несколько минут до обрушения», — указал собеседник.

6 марта РИА Новости сообщило, что на катке ЦСКА обвалилась крыша. Согласно опубликованной информации, инцидент произошел 20 февраля, никто не пострадал.

Общая площадь катка составляет 3700 кв.м. Как указано на сайте ЦСКА, в настоящее время ледовый каток полностью отдан под тренировки СДЮШОР ЦСКА имени Станислава Жука по фигурному катанию, знаменитую своими богатыми традициями, воспитанниками школы являются олимпийские чемпионы Ирина Роднина, Александр Зайцев, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков. В свое время там тренировались олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, чемпион Европы Марк Кондратюк, который позднее вместе со своим тренером Светланой Соколовской ушел в школу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что обвалившаяся крыша катка ЦСКА в Москве трещала несколько недель.