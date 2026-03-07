В Дубае сообщили о «незначительном инциденте», связанном с падением обломков

Власти Дубая сообщили о локализации инцидента при падении обломков сбитой цели

В результате падения обломков при перехвате неназванной воздушной цели в Дубае был локализован «незначительный инцидент». Сообщение об этом опубликовала пресс-служба местных властей.

«Незначительный инцидент, возникший в результате падения обломков после перехвата, был успешно локализован», — отмечается в сообщении.

Другой информации в сообщении не приводится.

6 марта министерство обороны ОАЭ сообщило о падении трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило министерство обороны ОАЭ.

По его данным, средства противовоздушной обороны сбили девять баллистических ракет, а также перехватили 109 беспилотников.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран начал новую серию атак по Израилю.