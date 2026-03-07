Работодателям рассказали, что делать при превышении квот на мигрантов

Николаев: работодатель при превышении квот на мигрантов вправе сам решать, кого увольнять

Российские работодатели вправе самостоятельно решать, кого сократить в случае превышения квот на мигрантов, заявил «Газете.Ru» экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина, член генерального совета «Деловой России» Олег Николаев.

«Законодательство не устанавливает жесткого приоритета при выборе сотрудников для увольнения, если работодатель превышает квоту на иностранных работников, — например, по стажу или квалификации. Решение о том, кого оставить, а кого сократить, работодатель принимает самостоятельно, руководствуясь внутренними правилами компании. Сложно представить себе на практике вал судебных исков от иностранных работников, однако, чтобы подстраховаться, лучше составить локальный нормативный акт, в котором прописать порядок определения перечня работников, подлежащих увольнению», — отметил Николаев.

В качестве одного из возможных подходов он предложил учитывать преимущественное право оставления на работе, закрепленное в статье 179 Трудового кодекса. Согласно этой норме, при сокращении численности сотрудников преимущество получают работники с более высокой производительностью труда и квалификацией.

При этом ключевым фактором при обсуждении размера квот остается ситуация на рынке труда и дефицит кадров, считает Николаев. По его мнению, именно этот вопрос определяет параметры ограничений на привлечение иностранных работников.

«Оспаривать уже установленные квоты бесполезно — они действуют на текущий период. Сейчас больше внимания уделяется формированию подхода к регулированию трудовой миграции на 2027 год», — пояснил Николаев.

Он добавил, что МВД готовит эксперимент по внедрению так называемой реестровой модели учета иностранных работников. В рамках этой системы работодателям, вероятно, предстоит активнее взаимодействовать с региональными администрациями при обсуждении параметров квот, заключил Николаев.

Правительство ежегодно устанавливает максимальное число иностранных работников, которым можно выдать разрешение на работу и приглашение на въезд. На 2026 год квота — 278 940 человек. Это касается иностранцев из визовых стран (например, Индия, Китай, Турция и др.). Работодатель должен получить квоту, а работник — разрешение на работу.

Отдельное постановление правительства устанавливает максимальную долю иностранцев в конкретных отраслях экономики. Так, в 2026 году в строительстве квота — до 50% работников, на выращивание овощей отведено до 40%, на сферу общественного питания — до 50%, на обслуживание зданий и территорий — до 70%. То есть если в компании 100 работников, в строительстве иностранцев может быть не больше 50.

В некоторых сферах действует нулевая квота — иностранцев нанимать нельзя. Например:

аптеки, продажа алкоголя и табака в специализированных магазинах, торговля на рынках и в нестационарных торговых точках.

