В Ростове мужчина с ножом пытался ограбить магазин и угрожал продавцу

В Ростове покупатели задержали грабителя, который украл товар и размахивал ножом

В Ростове-на-Дону сотрудница супермаркета на проспекте Ленина погналась за мужчиной, который украл товар и пытался скрыться, злоумышленник угрожал ей ножом, но девушка не остановилась. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов Главный».

Инцидент произошел днем 6 марта. Сотрудница магазина заметила вора, выходящего с украденным, и бросилась за ним. Мужчина побежал во дворы, достал нож и начал угрожать девушке. Она схватила канцелярский нож и продолжила погоню, споткнулась, разбила ногу и порвала джинсы, но не сдалась.

На помощь пришли прохожие, которые задержали грабителя и удерживали до приезда полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого в Твери полиция задержала 46-летнего пьяного мужчину, который ворвался в цветочный магазин на проспекте Победы, устроил погром и напал на 20-летнюю девушку-флориста. Девушка вырвалась и выбежала на улицу, попросив прохожих вызвать полицию.

Ранее тюменец украл из магазина 160 плиток шоколада.