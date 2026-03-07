Иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) завил о поражении танкера в Ормузском проливе при помощи беспилотника. Об этом сообщает агентство Mizan.

Отмечается, что по танкеру был нанесен удар утром 7 марта после игнорирования неоднократных предупреждений военно-морских сил КСИР о запрете передвижения и небезопасности пролива.

Несколькими часами ранее генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) ООН Арсенио Домингес сообщил, что четыре моряка погибли, еще трое получили тяжелые ранения в результате обстрела буксира Mussafah 2 под флагом ОАЭ в Ормузском проливе 6 марта.

Движение через Ормузский пролив было практически полностью прекращено после того, как США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану. 4 марта Тегеран объявил о закрытии движения по проливу.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.