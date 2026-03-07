Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе

Mizan: КСИР поразил беспилотником танкер в Ормузском проливе
Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) завил о поражении танкера в Ормузском проливе при помощи беспилотника. Об этом сообщает агентство Mizan.

Отмечается, что по танкеру был нанесен удар утром 7 марта после игнорирования неоднократных предупреждений военно-морских сил КСИР о запрете передвижения и небезопасности пролива.

Несколькими часами ранее генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) ООН Арсенио Домингес сообщил, что четыре моряка погибли, еще трое получили тяжелые ранения в результате обстрела буксира Mussafah 2 под флагом ОАЭ в Ормузском проливе 6 марта.

Движение через Ормузский пролив было практически полностью прекращено после того, как США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану. 4 марта Тегеран объявил о закрытии движения по проливу.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!