Армия

Губернатор рассказал об обстановке в Орле после падения беспилотников

Клычков: остекление и фасад дома в Орле повреждены в результате атаки БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

Падение обломков украинских беспилотников привело к повреждению остекления и фасада многоквартирного дома в Орле. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 7 марта сбили 124 украинских беспилотника над регионами России, из низ 15 — над Орловской областью.

По словам Клычкова, люди не пострадали.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Губернатор также напомнил гражданам, что в Орловской области запрещено снимать на камеру работу систем противовоздушной обороны и повреждение объектов.

Ночью также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший к столице.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в трех районах области были уничтожены беспилотники.

Ранее военный эксперт назвал важное преимущество лазерного оружия в борьбе с БПЛА.

 
