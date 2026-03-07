Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Пережившая кому женщина рассказала о встрече с демонами и путешествии в рай

Mirror: американка после 18 дней комы рассказала о видениях ада и рая
Kathy McDaniel/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница США Кэти Макдэниел рассказала, как побывала в раю и аду во время медицинской комы. Ее историю написало издание Mirror.

В 53 года у женщины развился острый респираторный дистресс-синдром — тяжелое заболевание легких. Врачи ввели ее в медикаментозную кому, применив сильные седативные препараты. Макдэниел провела в таком состоянии 18 дней.

По ее словам, во время комы она пережила яркие видения. Сначала женщина будто оказалась в пустоте, после чего попала в место, которое описывает как ад. Она рассказала, что вокруг было темно, жарко и туманно, а затем перед ней возникла картина, напоминавшая большой город с пожарами, криками и бегущими людьми.

«Я была в ужасе. Я зажимала уши трясущимися руками, а мой разум лихорадочно искал рациональное объяснение происходящему. Я видела только кромешную тьму. Я знала, что нахожусь не там, где нужно», — рассказала Кэти.

Макдэниел утверждает, что долгое время чувствовала себя преследуемой демонами. Один из них, похожий на судью, предложил ей освободиться, если она расчистит поле ежевики ножницами, однако ветви постоянно отрастали заново.

Позже, по ее словам, она оказалась в заснеженном месте вместе с группой женщин. Когда она начала петь рождественскую песню, ее внезапно охватило чувство любви и спокойствия, после чего она, как утверждает, оказалась в раю.

Там женщина увидела своего бывшего жениха Рика, которого не стало незадолго до ее госпитализации. По ее словам, он сообщил ей, что ее время еще не пришло. После этого Макдэниел очнулась в больничной палате.

Она признает, что многие объясняют ее опыт действием сильных препаратов, однако сама считает произошедшее настоящим переживанием. Сейчас Макдэниел помогает людям, столкнувшимся с околосмертным опытом, и говорит, что больше не боится будущего.

Ранее издание Mirror рассказало историю британца, у которого зубная боль оказалась признаком рака.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!