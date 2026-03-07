Пережившая кому женщина рассказала о встрече с демонами и путешествии в рай

Жительница США Кэти Макдэниел рассказала, как побывала в раю и аду во время медицинской комы. Ее историю написало издание Mirror.

В 53 года у женщины развился острый респираторный дистресс-синдром — тяжелое заболевание легких. Врачи ввели ее в медикаментозную кому, применив сильные седативные препараты. Макдэниел провела в таком состоянии 18 дней.

По ее словам, во время комы она пережила яркие видения. Сначала женщина будто оказалась в пустоте, после чего попала в место, которое описывает как ад. Она рассказала, что вокруг было темно, жарко и туманно, а затем перед ней возникла картина, напоминавшая большой город с пожарами, криками и бегущими людьми.

«Я была в ужасе. Я зажимала уши трясущимися руками, а мой разум лихорадочно искал рациональное объяснение происходящему. Я видела только кромешную тьму. Я знала, что нахожусь не там, где нужно», — рассказала Кэти.

Макдэниел утверждает, что долгое время чувствовала себя преследуемой демонами. Один из них, похожий на судью, предложил ей освободиться, если она расчистит поле ежевики ножницами, однако ветви постоянно отрастали заново.

Позже, по ее словам, она оказалась в заснеженном месте вместе с группой женщин. Когда она начала петь рождественскую песню, ее внезапно охватило чувство любви и спокойствия, после чего она, как утверждает, оказалась в раю.

Там женщина увидела своего бывшего жениха Рика, которого не стало незадолго до ее госпитализации. По ее словам, он сообщил ей, что ее время еще не пришло. После этого Макдэниел очнулась в больничной палате.

Она признает, что многие объясняют ее опыт действием сильных препаратов, однако сама считает произошедшее настоящим переживанием. Сейчас Макдэниел помогает людям, столкнувшимся с околосмертным опытом, и говорит, что больше не боится будущего.

