Иран использовал опыт России на СВО

В войне против США и Израиля Иран перенимает опыт России в специальной военной операции (СВО) на Украине и показывает хороший результат. Такое мнение в интервью «Вести» высказал гендиректор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, СВО показала, как западное оружие, Taurus, Bayraktar, системы противовоздушной обороны, типа Patriot, можно уничтожить. Кузякин добавил, что Иран очень хорошо умеет учиться на чужих ошибках.

Эксперт также обратил внимание на то, что иранские беспилотники-камикадзе Shahed до ведения боевых действий на Ближнем Востоке за последний год испытали больше сотни различных изменений.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Белом доме объяснили удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.