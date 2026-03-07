Подразделения Вооруженных сил Украины в Волчанском районе Харьковской области утратили боеспособность из-за потерь в живой силе. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, все подразделения одной из бригад в Волчанском районе фактически потеряли боеспособность из-за значительных потерь среди личного состава.

До этого американский военный аналитик Майкл Кофман рассказал, что Украина продолжает сталкиваться с нехваткой людских ресурсов, а проблема самовольного оставления солдатами военных частей подрывает боеспособность ВСУ.

По словам Кофмана, ВСУ пытаются компенсировать нехватку людских ресурсов «более эффективным» использованием беспилотников и инвестициями в подразделения БПЛА. Также аналитик подчеркнул, что многие проблемы ВСУ «сводятся к управлению силами».

В феврале ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщал, что подразделения ВСУ «Шквал», сформированные из бывших заключенных, в Харьковской области практически утратили боеспособность. Украинские подразделения в Харьковской области испытывают острую нехватку штурмовых групп. «Шквал», как утверждается, фактически перестал выполнять задачи в прежнем объеме, а часть мобилизованных отказывается участвовать в контратаках.

