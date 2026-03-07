Как оказать первую помощь при инфаркте до приезда скорой, рассказал врач

Врач Резник: при инфаркте до приезда скорой нужно сделать три вещи

При появлении симптомов инфаркта нужно сразу же вызвать скорую помощь. До приезда медиков важно сделать три вещи: сесть, потому что лежать в таком состоянии нельзя, открыть окно и расстегнуть воротник, и принять 300 мг аспирина. Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Резник.

Типичные проявления инфаркта миокарда — острая давящая или «жгучая» боль в груди, которая может отдавать в левую руку, челюсть, под лопатку, резко возникшая одышка, чувство нехватки воздуха, даже в покое, холодный липкий пот, тошнота, головокружение, потемнение в глазах, необъяснимая очень сильная усталость, когда нет сил поднять чашку. Еще один очень частый симптом инфаркта — необоснованное чувство тревоги, сильная беспричинная паника, страх смерти.

«Но у женщин симптомы инфаркта миокарда часто отличаются от привычных, что делает это заболевание более опасным. У женщин боль может быть слабой или вообще отсутствовать. Инфаркт часто маскируется под другие состояния: сильную усталость, проблемы с желудочно-кишечным трактом или паническую атаку», — заметила доктор.

При появлении указанных проявлений действуйте по алгоритму. Первое, что нужно сделать, — сразу вызвать скорую помощь. По словам Резник, если симптомы длятся более 5 минут и не проходят, нельзя медлить.

«В кардиологии есть такое понятие «симптом-баллон». Это время от начала симптомов инфаркта миокарда до постановки стента в коронарную артерию. Чем дольше артерия остается «выключенной», тем более необратимы последствия. Не пытайтесь ехать в больницу самостоятельно, вызывайте скорую! Высока вероятность ухудшения состояния в дороге», — объяснила врач.

До приезда скорой важно соблюдать полный покой, обеспечить доступ воздуха и принять аспирин.

«Полный покой нужен, так как физическая нагрузка до восстановления кровотока в коронарной артерии увеличивает зону некроза (гибели) миокарда. Необходимо сесть. Голова должна быть выше сердца. Лежать не следует. Чтобы обеспечить доступ воздуха, откройте окно, расстегните воротник и снимите тугую одежду. Также важно принять аспирин (ацетилсалициловая кислота) 300 мг. Препарат противопоказан при аллергии на него. Нельзя принимать обезболивающие препараты, пить крепкий чай, кофе, алкоголь, курить», — заключила доктор.

