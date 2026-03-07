Россиян предупредили о мошеннических письмах от имени ФНС

Мошенники начали рассылать россиянам письма от имени Федеральной налоговой службы с QR-кодом для оплаты якобы существующей задолженности. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, развитие цифровых сервисов приучило пользователей к тому, что оплату можно быстро провести через QR-код. Именно на этом, как отметил сенатор, и строится новая мошенническая схема, рассчитанная на широкую аудиторию.

Шейкин пояснил, что схема начинается с электронного письма, оформленного в официальном стиле и отправленного якобы от налоговой службы. В тексте говорится о неуплаченном налоге или возникшей задолженности и предлагается быстро урегулировать вопрос. В письме размещен QR-код для оплаты и указан номер «сотрудника ФНС», который якобы готов проконсультировать. Однако, по словам сенатора, этот код ведет не на официальный сайт государственного органа, а на фишинговый ресурс, который маскируется под привычный интерфейс.

После перехода пользователю предлагают ввести данные банковской карты, номер телефона, а также серию и номер паспорта якобы для идентификации и корректного зачисления платежа. Как отметил Шейкин, на самом деле эти данные сразу попадают к мошенникам.

Сенатор также сообщил, что если человек начинает сомневаться и звонит по указанному номеру, его ждет следующий этап схемы. По его словам, на звонок отвечает тот же злоумышленник, который представляется специалистом, подтверждает подлинность письма, объясняет порядок действий и говорит о срочности оплаты, намекая на возможные последствия в случае задержки. Цель таких действий — окончательно убедить человека перейти по QR-коду.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с гумпомощью Ирану.