Армия Израиля заявила об ударе по главному военному университету КСИР

Армия Израиля сообщила, что нанесла удары по объектам военной инфраструктуры в Тегеране, в частности по главному военному университету Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — университету имени имама Хусейна. Об этом сообщается в Telegram-канале израильских Вооруженных сил.

«Более 80 истребителей ВВС Израиля, управляемых разведкой Армии обороны Израиля совершили дополнительную серию ударов по объектам инфраструктуры, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в Тегеране и других районах в центральной части Ирана», — говорится в сообщении.

Под ударом оказались университет имама Хоссейна, который, по данным израильской разведки, использовался не только для подготовки офицеров КСИР, но и как место сбора военных КСИР, а также место дислокации иранского ракетного подразделения, объекты подземной инфраструктуры, используемой для хранения баллистических ракет — там находились бункеры и командные центры иранской армии.

Утверждается также, что израильские военные атаковали несколько «пусковых площадок» в районах западного и центрального Ирана, с тем чтобы «уменьшить огонь» иранских сил, направленный на территорию Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по городам страны и его столице. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран начал атаковать ракетами и беспилотниками Израиль и американские авиабазы на Ближнем Востоке.

В ночь на 7 марта КСИР объявил о начале 24-й волны операции «Правдивое обещание — 4» против Израиля.

Ранее в Иране заявили об отказе США договариваться.