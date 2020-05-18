Коронавирус диагностирован уже у шести депутатов Госдумы

Количество зараженных коронавирусом депутатов Госдумы достигло шести человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя ГД Анастасию Кашеварову.

Кашеварова уточнила, что двое депутатов уже выписаны, двое находятся в больнице, еще двое находятся на лечении и карантине дома.

Ранее сообщалось, что трое из заразившихся депутатов — представители «Единой России», двое — от КПРФ. Из больницы уже выписали Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова, в медучреждениях остаются Светлана Максимова и Оксана Пушкина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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