Источник в Кремле: прогнозировать дату голосования по поправкам пока рано

Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в России, прогнозировать дату голосования по конституционным поправкам пока рано, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

«Никакой точной даты не существует», — подчеркнул источник.

Голосование по конституционным поправкам должно было пройти 22 апреля, но было перенесено из-за коронавируса.

В России выявлено почти 282 тысячи заражений коронавирусом, скончался 2 631 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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