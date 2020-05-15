Путин поручил рассмотреть меры помощи регионам при ухудшении ситуации с COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об оказании финансовой помощи регионам страны при ухудшении ситуации с распространением коронавируса нового типа. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

В соответствии с поручением, целью дополнительной помощи является финансирование мероприятий по поддержке граждан и хозяйствующих субъектов.

Ответственным назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин, поручение должно быть исполнено к 25 мая.

По состоянию на 15 мая, в России зафиксировано 262 843 случая новой коронавирусной инфекции, из них 2418 — с летальным исходом. Вылечились 58 226 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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