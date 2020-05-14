Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая

Президент США Дональд Трамп намерен рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма о введении санкций в отношении Китая, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я уважаю Линдси Грэми и обязательно изучу этот законопроект», – заявил Трамп.

Ранее стало известно, что сенатор Грэм внес в американский сенат проект закона «Об ответственности за COVID-19», который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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