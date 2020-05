МИД потребует у NYT и FT опровергнуть занижение смертности от коронавируса в РФ

Министерство иностранных дел России отправит письма в The New York Times и Financial Times с требованием опровергнуть статьи о занижении показателей смертности от коронавируса в РФ, пишет РИА «Новости».

«Они завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Отмечается, что Россия также обратится в ОБСЕ и ЮНЕСКО. Также комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России может лишить аккредитации NYT и FT.

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что показатели смертности в России от коронавируса могут превышать официальные данные на 70%. Россия назвала статьи фейками, основанными на непроверенных данных.

