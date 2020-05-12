Представитель Эрдогана пожелал Пескову скорейшего выздоровления на русском языке

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Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун пожелал скорейшего выздоровления пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, который заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Желаю моему другу пресс-секретарю Кремля Пескову скорейшего выздоровления. Мы добьемся успеха вместе!» — написал Алтун на русском языке.

Он добавил, что турецкая сторона придает большое значение координации и сотрудничеству в борьбе с коронавирусом вместе с Россией.

Ранее стало известно, что Дмитрий Песков был госпитализирован с коронавирусом.

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