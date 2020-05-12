Лавров анонсировал контакты РФ и США по стратегической стабильности

<img src="//img.gazeta.ru/files3/455/12182455/RTS2AYNP-pic905-895x505-80753.jpg">

Москва и Вашингтон в скором времени проведут контакты по ряду вопросов, в том числе по стратегической стабильности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По его словам, предстоит несколько контактов. По вопросам глобальной безопасности и другим темам.

Об этом глава МИД сказал по итогам онлайн-заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Лавров отметил, что «будет невредно» обратить внимание на то, как эти вопросы решались во время Второй мировой войны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Политический шантаж»: США обвинили Россию в нарушении прав человека

— Рябков: Россия предлагает США продлить ДСНВ на пять лет

— «Непреднамеренно»: экс-атташе США объяснил пост Белого дома о войне