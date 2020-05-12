Лавров анонсировал контакты РФ и США по стратегической стабильности
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Москва и Вашингтон в скором времени проведут контакты по ряду вопросов, в том числе по стратегической стабильности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
По его словам, предстоит несколько контактов. По вопросам глобальной безопасности и другим темам.
Об этом глава МИД сказал по итогам онлайн-заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
Лавров отметил, что «будет невредно» обратить внимание на то, как эти вопросы решались во время Второй мировой войны.
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