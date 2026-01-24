Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

«Близки к гуманитарной катастрофе»: на Украине оценили ситуацию в энергетике

ДТЭК: Украина близка к гуманитарной катастрофе из-за ситуации в энергетике
Alina Smutko/Reuters

Глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал катастрофической энергетическую ситуацию на Украине. Его слова приводит агентство Reuters.

«Мы близки к гуманитарной катастрофе», — заявил Тимченко.

По его словам, украинцы вынуждены пользоваться электричеством всего три-четыре часа в день, а большую часть суток проводить без света.

Тимченко отметил, что некоторые многоквартирные дома неделями стоят без отопления.

23 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей собрать запасы и уезжать туда, где есть альтернативные источники питания и тепла. По его словам, ситуация в украинской столице крайне сложная «и это может быть еще не самый сложный момент».

21 января Кличко заявил, что Киев движется к «гуманитарной катастрофе» из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением.

20 января Зеленский заявил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с отоплением после новых ударов по энергетической инфраструктуре. По данным мэра, на левом берегу города нет водоснабжения. Без воды и тепла также осталось здание Верховной рады — аппарат украинского парламента перешел на удаленный режим работы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее движение поездов метро в Киеве замедлили из-за проблем с электроснабжением.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27696445_rnd_9",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в этой организации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+