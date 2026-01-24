«Близки к гуманитарной катастрофе»: на Украине оценили ситуацию в энергетике

Глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал катастрофической энергетическую ситуацию на Украине. Его слова приводит агентство Reuters.

«Мы близки к гуманитарной катастрофе», — заявил Тимченко.

По его словам, украинцы вынуждены пользоваться электричеством всего три-четыре часа в день, а большую часть суток проводить без света.

Тимченко отметил, что некоторые многоквартирные дома неделями стоят без отопления.

23 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей собрать запасы и уезжать туда, где есть альтернативные источники питания и тепла. По его словам, ситуация в украинской столице крайне сложная «и это может быть еще не самый сложный момент».

21 января Кличко заявил, что Киев движется к «гуманитарной катастрофе» из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением.

20 января Зеленский заявил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с отоплением после новых ударов по энергетической инфраструктуре. По данным мэра, на левом берегу города нет водоснабжения. Без воды и тепла также осталось здание Верховной рады — аппарат украинского парламента перешел на удаленный режим работы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее движение поездов метро в Киеве замедлили из-за проблем с электроснабжением.