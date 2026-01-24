Украина будет вынуждена пойти на три ключевые уступки для России, поскольку Киев столкнулся с угрозой оперативного прорыва фронта российскими войсками. Об этом написала немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«Украине, не имеющей жизнеспособных вариантов, вероятно, придется смириться с «навязанным миром». <…> Продолжение конфликта на Украине было бы безрассудным. <…> Более того, сохраняется опасность того, что Вооруженные силы России добьются оперативного прорыва, и фронт прорвется в решающий момент», — сказано в публикации.

Как заявил австрийский политолог Герхард Манготт, слова которого приводит издание, для Киева неизбежны три вещи: территориальные уступки, отказ от членства в НАТО и прекращение размещения внешних войск на территории Украины. Он считает, что у украинского руководства нет «места для маневра».

8 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что урегулирование конфликта на Украине мирным путем возможно только при устранении его первопричин и возвращении этого государства к нейтральному внеблоковому статусу.

Она напомнила, что Россия также настаивает на демилитаризации и денацификации Украины и соблюдении Киевом прав этнических русских, русскоязычных граждан. Также украинские власти должны признать современные территориальные реалии, которые сложились после реализации права народов на самоопределение, отметила Захарова.

Ранее в Германии рассказали об имеющихся в Кремле трех планах по Украине.