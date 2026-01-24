Размер шрифта
Пентагон в новой стратегии признал Гренландию ключевым стратегическим районом

США признали Гренландию территорией, к которой надо гарантировать доступ военных
Пентагон признал Гренландию ключевой стратегической территорией, к которой необходимо гарантировать доступ военнослужащих Вооруженных сил США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новую оборонную стратегию американского ведомства.

«Мы будем гарантировать военный и коммерческий доступ США к ключевым стратегическим районам, прежде всего к Панамскому каналу, Американскому (Мексиканскому — «Газета.Ru») заливу и Гренландии», — говорится в документе.

При этом в нем критикуется политика предыдущих администраций страны по данным вопросам и ряду других. В частности, в стратегии отмечается усиление наркоторговцев по всему Западному полушарию и снижение доступа США к ключевым стратегическим районам. Среди них — Гренландия и Панамский канал.

22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что власти королевства готовы обсуждать с США вопросы, связанные с безопасностью в Арктике. В то же время она предупредила, что Копенгаген не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе Гренландии.

В тот же день американский лидер Дональд Трамп рассказал, что они с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте достигли договоренностей по поводу будущего соглашения о контроле над островом. По словам хозяина Белого дома, документ якобы подразумевает «полный доступ» Вашингтона к Гренландии.

Ранее Путин заявил о жестком колониальном подходе Дании к Гренландии.

