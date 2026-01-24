Размер шрифта
Общество

Названа стоимость арестованного имущества генерала Булгакова

РИА: суд арестовал имущество генерала Булгакова и его родных на 180 млн рублей
Алексей Колчин/РИА Новости

Стоимость арестованного имущества бывшего заместителя министра обороны РФ генерала Дмитрия Булгакова, его родственников и подельников превышает 180 миллионов рублей. Об этом было заявлено в ходе судебного заседания, передает корреспондент РИА Новости.

По делу о мошенничестве при поставках в Вооруженные силы РФ низкокачественных сухпайков под стражей находятся Булгаков, генеральный директор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев.

«Имущество Булгакова, членов его семьи, Яковлева и Селезнева арестовано на общую сумму более 180 миллионов рублей», — сказал в суде один из участников процесса.

Отмечается, что под арест попали квартиры и дома Булгакова и его родственников в Москве и Подмосковье.

До этого сообщалось, что стоимость имущества, арестованного у Булгакова и его близких, не превышает сумму ущерба по делу. В судебных документах отмечается, что арест был наложен на банковские счета, два автомобиля, земельный участок, жилой дом и квартиру.

По данным СМИ, под руководством Булгакова комбинат поставлял продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Следствие оценило сумму ущерба в 1,3 млрд рублей. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд арестовал имущество родственников другого генерала по подозрению в взяточничестве.

