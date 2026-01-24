В Белом доме объяснили выгоду США в результате сделки по приобретению Гренландии

Белый дом: США бесплатно получат все необходимое за счет сделки по Гренландии

Соединенные Штаты получат все необходимое бесплатно за счет сделки по Гренландии. Об этом заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил в эфире телеканала Fox News.

По словам Миллера, Вашингтон добьется своих целей, при этом ничего за это не заплатив, ведь Гренландия имеет важнейшее значение для национальной безопасности Америки.

«Она (Гренландия. — «Газета.Ru») необходима для мировой безопасности. Теперь при помощи «искусства заключать сделки» (книга-бестселлер президента США Дональда Трампа. — «Газета.Ru») у Соединенных Штатов бесплатно есть все, что они хотят, и все, в чем они нуждаются, касаемо Гренландии», — поделился представитель Белого дома.

Накануне газета The New York Times (NYT) писала, что Трамп намерен запретить России и Китаю добывать полезные ископаемые в Гренландии.

Кроме того, в Арктике планируется создать новую миссию НАТО «Арктический часовой», похожую на проекты в Балтийском море и Восточной Европе.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.