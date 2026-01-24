Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В Белом доме объяснили выгоду США в результате сделки по приобретению Гренландии

Белый дом: США бесплатно получат все необходимое за счет сделки по Гренландии
Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via Reuters

Соединенные Штаты получат все необходимое бесплатно за счет сделки по Гренландии. Об этом заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил в эфире телеканала Fox News.

По словам Миллера, Вашингтон добьется своих целей, при этом ничего за это не заплатив, ведь Гренландия имеет важнейшее значение для национальной безопасности Америки.

«Она (Гренландия. — «Газета.Ru») необходима для мировой безопасности. Теперь при помощи «искусства заключать сделки» (книга-бестселлер президента США Дональда Трампа. — «Газета.Ru») у Соединенных Штатов бесплатно есть все, что они хотят, и все, в чем они нуждаются, касаемо Гренландии», — поделился представитель Белого дома.

Накануне газета The New York Times (NYT) писала, что Трамп намерен запретить России и Китаю добывать полезные ископаемые в Гренландии.

Кроме того, в Арктике планируется создать новую миссию НАТО «Арктический часовой», похожую на проекты в Балтийском море и Восточной Европе.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27696451_rnd_6",
    "video_id": "record::70925568-c659-4a6c-8b6f-719533090f36"
}
 
Теперь вы знаете
Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в этой организации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+