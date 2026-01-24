В Белом доме объяснили выгоду США в результате сделки по приобретению Гренландии

Соединенные Штаты получат все необходимое бесплатно за счет сделки по Гренландии. Об этом заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил в эфире телеканала Fox News.
По словам Миллера, Вашингтон добьется своих целей, при этом ничего за это не заплатив, ведь Гренландия имеет важнейшее значение для национальной безопасности Америки.
«Она (Гренландия. — «Газета.Ru») необходима для мировой безопасности. Теперь при помощи «искусства заключать сделки» (книга-бестселлер президента США Дональда Трампа. — «Газета.Ru») у Соединенных Штатов бесплатно есть все, что они хотят, и все, в чем они нуждаются, касаемо Гренландии», — поделился представитель Белого дома.
Накануне газета The New York Times (NYT) писала, что Трамп намерен запретить России и Китаю добывать полезные ископаемые в Гренландии.
Кроме того, в Арктике планируется создать новую миссию НАТО «Арктический часовой», похожую на проекты в Балтийском море и Восточной Европе.
Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.
5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.
Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.