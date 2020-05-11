Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

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Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Впервые состоялся диалог с украинским журналистом. Озвучила свою позицию на многие процессы как бывший сотрудник прокуратуры Украины, первый прокурор российского Крыма и российский политик», — сказал она.

Поклонская уточнила, что дала интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Она отметила, что беседа велась об Украине, России и Крыме.

Интервью проходило в онлайн-режиме между Киевом и Симферополем.

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