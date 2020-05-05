Стали известны подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков рассказал, что заразившийся коронавирусом Михаил Мишустин чувствует себя нормально.

По его данным, в настоящее время глава правительства России все еще находится в медицинском учреждении под присмотром врачей. Его лечение проходит планово с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом для лечения данного заболевания.

«Самочувствие остается в целом нормальным», — цитирует Белякова РИА «Новости».

Кроме того, премьер-министр поддерживает связь с коллегами по телефону.

Мишустин сообщил о заражении инфекцией 30 апреля. Позднее в беседе с «Коммерсантом» он признался, что у него высокая температура и он чувствует себя нездоровым. В тот же день Беляков рассказал, что Мишустина госпитализируют в медицинское учреждение.

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