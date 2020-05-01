Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

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Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с «вероятностью в 99%» умер в минувшие выходные после операции на сердце. Об этом он рассказал южнокорейскому агентству Yonhap.

«Я могу сказать, что вероятность составляет 99% <...> Северная Корея сталкивается со сложной проблемой преемственности», — сказал экс-депутат.

Он также заявил, что руководство КНДР планирует сделать официальное заявление о смерти лидера на этих выходных. По его словам, информация, что младшая сестра вождя Ким Ё Чжон может возглавить страну после официального объявления о гибели Ким Чен Ына, является достоверной.

Ранее руководство Республики Корея заявило, что не располагает информацией о смерти северокорейского лидера, как и о состоянии его здоровья.

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