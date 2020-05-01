Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с «вероятностью в 99%» умер в минувшие выходные после операции на сердце. Об этом он рассказал южнокорейскому агентству Yonhap.
«Я могу сказать, что вероятность составляет 99% <...> Северная Корея сталкивается со сложной проблемой преемственности», — сказал экс-депутат.
Он также заявил, что руководство КНДР планирует сделать официальное заявление о смерти лидера на этих выходных. По его словам, информация, что младшая сестра вождя Ким Ё Чжон может возглавить страну после официального объявления о гибели Ким Чен Ына, является достоверной.
Ранее руководство Республики Корея заявило, что не располагает информацией о смерти северокорейского лидера, как и о состоянии его здоровья.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Власти Южной Кореи высказались о ситуации с Ким Чен Ыном
— Помпео: существует реальный риск голода в КНДР из-за коронавируса