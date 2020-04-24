СМИ: Россия помогла Европе в борьбе с COVID-19, не требуя ничего взамен

Никто в Европе, судя по всему, не собирается по мановению волшебной палочки менять отношение к России и лично к Владимиру Путину, несмотря на помощь, оказанную РФ ряду европейских стран на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Fort Russ News.

«В представлении Запада эта страна по-прежнему вызывает недоверие и опасения, она авторитарна, непредсказуема и малопонятна. Но когда речь идет о сотнях, а может даже тысячах спасенных жизней, то нет ничего предосудительного в простом человеческом «spasibo». А пока наши политики тренируются в русском произношении, можно задуматься, выражаясь словами Урсулы фон дер Ляйн, не бьется ли «сердце европейской солидарности» значительно восточнее с геополитической точки зрения, чем принято было считать раньше», — задается вопросом автор публикации.

Издание напоминает, что именно этот тезис и выразил в своем официальном заявлении итальянский премьер Джузеппе Конте, который сказал: «Это оскорбление для итальянского правительства — думать, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии. Это большое оскорбление, и не только для меня, а также для Владимира Путина».

«О европейской солидарности в условиях глубокого кризиса можно и забыть. Пока традиционные партнеры Италии декларируют намерение отправить помощь, Россия приходит и помогает, не требуя ничего взамен. Показательно, что итальянское руководство видит в этом исключительно добрые намерения, основанные на традиционных ценностях гуманизма…» — констатирует автор статьи.

На момент отправки российской гуманитарной помощи ситуация в Италии выглядела без преувеличения катастрофической, отмечает издание: «Самое большое количество инфицированных, самая большая смертность. Серьезные проблемы с организацией лечения, загруженность медицинской инфраструктуры и нехватка необходимых медицинских ресурсов. При этом Рим остался один на один со страшной напастью, ожидаемая помощь от ближайших соседей обернулась закрытием границ».

«А некоторые страны, объединенные с Италией идеей европейской солидарности, такие как Румыния и Чехия, и вовсе экспроприировали десятки и сотни тысяч масок и респираторов, направляющихся из Китая в наиболее пострадавшие от эпидемии регионы Италии. Европейская комиссия, правда, уже принесла «сердечные извинения», но это не исправит очевидного — фактически каждой стране ЕС делом намекнули, как говорили в древности, cura te ipsum («излечи себя сам»)», — пишет автор.