Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына

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Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер уведомил, что он имеет данные о недостоверности сведений о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына.

«Я надеюсь, что он не испытывает проблем со здоровьем», — отметил Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщал, что американские власти проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье Ким Чен Ына. При этом южнокорейское издание Daily NK написало, что лидер КНДР проходит курс лечения и восстановления после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. Данное СМИ также указало, что глава республики в настоящее время находится на своей даче в 100 км к северо-востоку от Пхеньяна.

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