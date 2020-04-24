Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными. Об этом сообщает ТАСС.
Американский лидер уведомил, что он имеет данные о недостоверности сведений о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына.
«Я надеюсь, что он не испытывает проблем со здоровьем», — отметил Трамп.
Ранее телеканал CNN сообщал, что американские власти проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье Ким Чен Ына. При этом южнокорейское издание Daily NK написало, что лидер КНДР проходит курс лечения и восстановления после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. Данное СМИ также указало, что глава республики в настоящее время находится на своей даче в 100 км к северо-востоку от Пхеньяна.
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